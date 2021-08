Boca Juniors: lo último sobre el caso Villa y declaraciones del presidente

El futuro de Sebastián Villa sigue sin resolverse. El colombiano cumplirá un mes sin presentarse a entrenamientos, ya que el 30 de julio tomó la decisión de no volver a las instalaciones del club ‘xeneize’ porque supuestamente no habían cumplido con la palabra de aceptar la oferta de Brujas que estaba interesado en contar con sus servicios.

Ante esto, el presidente de Boca, Jorge Amor Ameal salió a decir cómo está el asunto, teniendo en cuenta que Villa se encuentra en Colombia atendiendo unos asuntos personales.

“Para nosotros, el empleado no es un número, es un ser humano, con virtudes y defectos. Nadie podía pensar que (Sebastián) Villa no va jugar en Boca. Incluso hoy a nosotros nos cuesta pensar ese tema”, indicó Jorge, teniendo en cuenta que hasta unos días atrás de empezar a faltar a los entrenamientos, el ex Deportes Tolima era uno de los referentes en el ataque del equipo del entonces entrenador Miguel Ángel Russo, quien salió por malos resultados.

Por otra parte, el dirigente recordó que "lo de Villa es un problema jurídico... El Consejo de Fútbol ya lo dijo: 'El que no quiera jugar en Boca, que no juegue'", por ello, habrá que esperar cuál será el siguiente paso del club argentino.

Y es que el presidente de Boca Juniors recordó que como institución se debe “cuidar el patrimonio del club. Todos hablan de plata por Villa pero no saben cómo se licua la plata, de siete millones de dólares te quedan cuatro por la conversión". Es por esto que Boca no aceptó la oferta de Brujas.