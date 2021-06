Carrascal, con las horas contadas en River Plate, según su representante

El futuro deportivo de Jorge Carrascal estaría lejos de River Plate, según informó el diario argentino El Clarín. El colombiano, que no ha tenido una buena temporada con el cuadro 'Millonario', estaría dispuesto a escuchar ofertas, y su nuevo empresario se las conseguiría.

Pablo Boselli es el agente de Carrascal y reconoció que busca las mejores opciones para el futuro del futbolista 'cafetero'. "Yo creo que puede haber algo concreto en las próximas semanas para presentarle a River, algo concreto por Jorge en el mercado. Obviamente la oferta tiene que convencer a la dirigencia, porque la ficha es del club y son los que toman la decisión”, declaró.

Sin embargo, el empresario también dio a entender que River sigue siendo una posibilidad para que siga en el fútbol argentino; no obstante, dependerá de cómo el colombiano enfrente los nuevos retos.

"Jorge cumplió 23 años, y tiene que empezar a demostrar esa estabilidad. ¿Es River el lugar para que lo demuestre? Veremos. Uno siempre va a buscar lo mejor para el jugador y hablando y respetando a River que es el dueño de su ficha. Los jugadores como Carrascal tienen una magia diferente. Hemos recorrido varios clubes y hay muchos interesados en Jorge, pero eso no quiere decir que van a negociar por él", añadió.

Este primer semestre de 2021 no ha sido el mejor en cuanto a lo futbolístico para Carrascal. Tras la salida de Juan Fernando Quintero, el joven colombiano fue el encargado de vestir la camiseta número 10 de River, un dorsal histórico. En Argentina reclaman que todavía no ha logrado brillar como se esperaba, pues en partidos claves se hace expulsar o no brilla.