'Chicho' Serna, sin rodeos: "Yo sé la clase de persona que es Sebastián Villa"

El caso de Sebastián Villa sigue levantando polémica en Argentina luego que Boca Juniors haya decidido con contar con él en los juegos oficiales hasta que la justicia tome una decisión en su litigio con Daniela Cortés, su expareja, quien lo denunció hace más de cinco meses por maltrato y la juez del caso aún no emite una orden.

Pero el problema para Villa no para ahí. Ante la decisión de Boca de no dejarlo jugar, él debe seguir presentándose a los entrenamientos y el club argentino ha rechazado varias ofertas por él, aunque pidió irse, argumentando que son muy bajas en lo económico. El futbolista ha entrado en guerra con la directiva y sigue dividiendo opiniones.

En este caso fue Mauricio ‘Chicho’ Serna, exfutbolista colombiano e ídolo multicampeón con Boca. En diálogo con TyC Sports respaldó a Villa, aunque lamentó que se haya metido en ese complicado problema con Daniela Cortés.

“Me duele porque lo conozco, porque sé qué clase de persona es. No comparto que ningún hombre le pegue a una mujer. Con esto no estoy diciendo que sea verdad o mentira, no lo sé… Desde afuera decir si está bien o mal es muy difícil, porque cuando uno no conoce la interna las opiniones a veces sobran", señaló en primera medida.

"Con su velocidad y su habilidad en el mano a mano gana casi siempre y eso es muy difícil en el fútbol. Me duele porque soy amigo de Sebastián y por Boca, ya que en él encuentra un hombre punzante, que es importante para el juego de ataque", acotó el popular ‘Chicho’.