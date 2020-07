Durísimas palabras de Óscar Ruggeri contra Sebastián Villa y Boca Juniors

Sebastián Villa sigue siendo objeto de polémica en Argentina a pesar que ya bajó el calor de su intenso caso con Daniela Cortés, su expareja, quien lo denunció por maltrato físico al inicio de la cuarentena en Argentina. La justicia aún no decide, pero al colombiano le siguen dando duro en la prensa.

En este caso fue el exfutbolista Óscar Ruggeri, reconocido panelista de Fox Sports y alguien muy respetado en Argentina por integrar el equipo campeón del mundo en 1986, además de sus claros conceptos en lo que se refiere a los futbolistas.

El ‘cabezón’ se refirió enfáticamente a la situación de Villa: "Boca ya perdió. No le den más vueltas al tema. La cotización que tenía porque era un jugador que iba para Europa, eso desapareció. Entonces tienen que perder lo menos posible y sacarse un jugador con un problema grave".

Luego hizo una profunda reflexión: "Nosotros hablamos del jugador que la rompió porque juega bien al fútbol, pero hay que ponerse del otro lado. Porque llega a ser mi hija y viene con la cara como la vi en televisión ¡Parame a mí!, te pongo unas banderas en la puerta de Boca y me tienes que matar para sacarme de ahí. No es tan sencillo, porque es jugador de fútbol cuesta 3 palos, 5 palos... no cuesta nada con lo que pasó".

"Hay que mirar las dos partes cuando se trata de problemas así de graves. Yo tengo hijas, ustedes tienen hijas hay que ponerse en el otro lugar la piba apareció con la cara así (golpeada). Cobardes de mierda que le pegan a las pibas, no sirven para nada. No me vengan con verso que el futbolista lo vamos a cuidar porque costó 5 palos ¿qué costó? perdiste", agregó Ruggeri.

Y finalizó haciendo un llamado a Boca Juniors: “Por qué no miramos esas cosas, sácatelo de encima lo antes posible, perdió Boca, te sacas un quilombo general. Si lo mantienes en el plantel y esto sigue adelante y la justicia determina que fue así (culpable), tienes un quilombo en el camerino, de la prensa van los de espectáculo, los de policiales, van todos al club".