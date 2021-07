Edwin Cardona recibe fuertes críticas del periodista 'Pollo' Vignolo

Todavía le siguen cobrando a Edwin Cardona el hecho de no haber viajado a la concentración con Boca Juniors después de la eliminación de la Selección Colombia en la Copa América. El jugador colombiano después viajó a Medellín y fue protagonista de una fiesta; hecho que le impidió estar en la llave de la Copa Libertadores ante Atlético Mineiro, donde el 'xeneize' quedó eliminado.

El futbolista no ha sido tenido en cuenta por el cuerpo técnico, pese a que desde hace más de una semana se encuentra habilitado, a esto se le agregan comentarios de la prensa de Argentina que critican su rendimiento. Uno de los periodistas que más lo ha señalado fue Sebastián Vignolo, que en ESPN aseguró que no es un futbolista para comandar al equipo de Boca.

“A mí me importa más el compromiso que el talento. Prefiero un tipo comprometido, que se queda un rato más, que participa, que un talentoso sin compromiso. Si el talentoso suma el compromiso, estamos hablando de un fuera de serie”, dijo Vignolo al referirse a la actitud del colombiano ante los partidos más importantes del club.

Vignolo propuso una pregunta, y es si el 'cafetero' merece tener o no una nueva oportunidad en el 'xeneize, teniendo en cuenta lo ocurrido en el último mes.

“Creo que Boca está en una situación de [definir] si indulta a Cardona. Y me pregunto es si hace bien Boca en volver a poner a Cardona. ¿Boca lo perdona, no tiene rencor? ¿O Boca pone a Cardona porque lo necesita? En medio de un equipo de jóvenes, no hay otros, pues Boca dice que usa a Cardona porque lo tiene como opción”, puntualizó.

“Para Cardona también es una oportunidad: de demostrar que se equivocó, de guiar a este grupo… Porque Cardona te mejora un equipo dentro de la cancha. Ahora, ¿este es un Cardona comprometido o juega sabiendo que se va a fin de año? Sería extraordinario para Boca encontrar a un Cardona con compromiso; sería bueno, porque es un tipo diferente, sin ser una mega estrella”, finalizó el comunicador.

Por ahora se sabe que Cardona tiene contrato de préstamo hasta el próximo mes de diciembre; ahí Boca deberá resolver si se tendrá en cuenta o no al colombiano. Lo más seguro, dicen en los medios argentinos, es que el antioqueño no continúe en el ‘xeneize’.