Edwin Cardona: su regreso a Boca y la opinión en el caso Sebastián Villa

El regreso de Edwin Cardona a la Superliga Argentina, tenía en ascuas a los aficionados de Boca Juniors, ya que recién se dio su contratación, el nivel de juego del colombiano no era el mejor con Xolos de Tijuana (México).



Sin embargo, en los primeros compromisos disputados con el club ‘Xeneize’ ha demostrado destellos de su buena calidad y trato con la pelota; por lo que el estratega argentino, Miguel Russo, espera que siga mostrando el nivel actual en beneficio de Boca Juniors.



En las declaraciones entregadas a ‘Sportia’, el volante aclaró que el plantel va por buen camino por el objetivo trazado desde inicio de la temporada; sin embargo, dejó claro que tienen que ir paso a paso y que no le gusta adelantarse a los hechos.



Además, dejó ver la felicidad que tiene de haber regresado al club ‘Xeneize’ y habló sobre la posibilidad de jugar una final contra el rival, River Plate.



"Estoy disfrutando al máximo estar acá y si se da la revancha, o no, seguiré disfrutando hasta donde más pueda. Si se da, sería genial. Y obviamente tener la oportunidad de jugar o estar en el banco. Las ganas siempre van a estar de jugar contra el rival", agregó el volante colombiano.



Finalmente, Cardona habló sobre el presente que vive su compañero y compatriota Sebastián Villa quien a pesar del escándalo en el que se ha visto ‘envuelto’ volvió a jugar oficialmente con Boca Juniors.



"Sabemos lo que significa Sebastián Villa para el equipo, lo demostró, es un gran jugador. En la vida personal, cada quien tiene su vida, uno no se puede meter pero desde lo que podamos, lo ayudamos y apoyamos siempre", finalizó Edwin Cardona.