En Argentina confirman cuando volvería a jugar Villa con Boca Juniors

El jugador colombiano, Sebastián Villa no pasa sus mejores días en Boca Juniors, ya que hace seis meses no disputa un partido oficial con la casaca del club argentino. Todo esto se dio debido a un problema legal que tuvo con su expareja, Daniela Cortés, quien denunció el maltrato sufrido por parte de Villa.



Sin embargo, el club ‘xeneize’ junto a su director técnico, Miguel Ángel Russo esperan que esta situación se arregle de la mejor manera posible para poder contar con el extremo colombiano en la Superliga Argentina que inicia este fin de semana ante Lanús ,y también en los octavos de final de la Copa Liberadores frente Internacional de Brasil.

No obstante, ese deseo del club argentino deberá aguardar un poco de tiempo teniendo en cuenta que se debe esperar la decisión que tome la justicia de Argentina en el caso de Sebastián Villa y Daniela Cortés. Hay que resaltar que Boca ya le había puesto un castigo al colombiano en el cual consiste en impedirle actuar en partidos oficiales.



Según las declaraciones del jurista Fernando Burlando –abogado de la ex compañera de Villa– es que tanto él como ella no ven ningún problema en que Sebastián Villa se reintegre al plantel para competir oficialmente bajo la dirección de Miguel Russo. Cabe recordar que el colombiano ha venido entrenándose normalmente y disputando compromisos amistosos para tener un rendimiento acorde a lo que el club exige.



Para el portal deportivo ‘Olé’: "la justicia deportiva, pareciera manejar otros tiempos: en la recta final de la Copa Libertadores, y como anticipó Olé, en Boca toma cada vez más fuerza la idea de levantarle la sanción a Villa y que a corto plazo vuelva a sumar minutos en el plano local, cosa de llegar de la mejor manera posible a la llave de octavos de final ante Inter de Porto Alegre", apuntó el diario.