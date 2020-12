Francescoli resaltó el buen nivel que ha tenido Carrascal en River Plate

El presente de Jorge Carrascal en el River Plate de Marcelo Gallardo, han puesto su nombre en boca de algunos referentes del equipo argentino; tanto así que Enzo Francescoli se atrevió a comentar sobre los partidos que ha tenido el joven colombiano.

Francescoli, manager de River Plate, manifestó en F12 de la cadena ESPN que Carrascal tuvo un partido importante: “fue muy consistente durante todo el partido y lo está demostrando. Está creciendo y eso es muy importante".

Le puede interesar: Francescoli develó el futuro de Santos Borré y el negocio con Atlético de Madrid

Por otra parte, agregó que no se sabe sobre el futuro del colombiano, pero espera que se pueda quedar un buen tiempo en el conjunto ‘Millonario’; teniendo en cuenta que la situación que atraviesa el país (Argentina) no colabora con las intenciones de los clubes.

"No depende solo del club, también del jugador, que encuentra el momento adecuado para salir. Mantuvimos muchos planteles y fuimos suplantando jugadores de la mejor manera. La economía de argentina no es nada favorable", agregó el ex futbolista.

Vea también: Primer refuerzo de categoría que llegaría al Medellín junto al 'Bolillo' Gómez

Finalmente, el equipo de Buenos Aires, está concentrado en la Copa Diego Maradona dónde enfrentará a Argentinos Juniors en el inicio de la segunda fase del torneo argentino. Además, deberá jugar el partido de vuelta (jueves 17 de diciembre) ante Nacional de Uruguay, el cual ganó 2-0 con goles de Gonzalo Montiel y Bruno Zuculini.