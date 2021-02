Jugador de River Plate confesó que también sufrió de depresión por el bullying en redes sociales

El volante uruguayo de River Plate, Nicolás de la Cruz, fue sincero y confesó que sufrió depresión al punto de no querer seguir siendo futbolista profesional. Y es que el reciente fallecimiento de su compatriota y colega, Santiago ‘Morro’ García, sirvió para que de la Cruz hiciera la confesión sobre los ataques que sufrió mediante redes sociales: “Fue muy duro lo que pasó con Santiago. Yo lo viví muy de cerca porque a mí me pegó mucho la depresión. Estuve 'bajoneado' al punto de no querer seguir con esta profesión”.

Le puede interesar: Santos Borré y las condiciones que puso para renovar con River Plate

Asimismo, el uruguayo resaltó en Infobae, que el apoyo de sus seres queridos fue vital para seguir triunfando en el mundo del fútbol, ya que en las últimas temporadas se ha convertido en pieza clave en el esquema táctico de Marcelo Gallardo: “Hubo momentos donde no jugaba, me insultaban, no me salían las cosas y me despertaba sin ganas de ir a entrenar. Por suerte tuve a mi familia, fue un proceso de aprendizaje”.

"He sufrido mucho acoso por parte de las redes sociales, por gente que tiene perfiles falsos, y siendo joven eso pega mucho. Luego llegué a River y las cosas no me salían bien, se hablaba mucho del porcentaje caro que había pagado el club y de que yo no rendía. A medida que fue pasando el tiempo fue aprendiendo y haciéndome fuerte. He sufrido mucho, pero le doy gracias a Dios porque he aprendido a diferenciar qué es lo bueno y qué es lo malo en las redes”.

Vea también: Las amenazas de River: los tres equipos que quieren a Santos Borré

Por otra parte, recordó que un campeonato sub-20 con la Selección de Uruguay vivió un duro momento que le costó muy caro en la parte personal: “Muchas veces hay críticas que son muy fuertes y hieren a la persona. La opinión es parte de esto, pero cuando se meten en temas personales es difícil. He sufrido mucha discriminación en el Sub 20, cuando me tocó errar un penal y quedar afuera", dijo en su momento a TyC Sports.