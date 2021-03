La multa secreta que recibirá Frank Fabra por agredir a un compañero en Boca

Una intensa polémica se formó en Boca Juniors alrededor de Frank Fabra luego de la derrota del cuadro ‘Xeneize’ como local ante Talleres de Córdoba en la Copa de la Superliga Argentina. El lateral colombiano agredió a un compañero en pleno partido y aunque no fue expulsado sí estuvo expuesto a las críticas.

En medio de un airado reclamo, Fabra le golpeó el rostro a Carlos Izquierdoz, zaguero central y segundo capitán de Boca. Además, el colombiano tuvo un mal partido y a raíz de esa situación le han recordado todos sus errores en Boca; incluso algunos pidiendo su salida a pesar que hace poco renovó por dos años más el contrato.

Boca no se ha pronunciado oficialmente por lo sucedido y al parecer no lo hará. Eso sí, Frank Fabra sería multado por agredir a su compañero y recibiría una sanción interna; sin embargo, esto se daría puertas para adentro en el club y no se hará ningún comunicado al respecto.

“El mejor camino para que esto no vuelva a suceder y para ejemplificar a las divisiones juveniles del club es sancionarlos con una multa desde lo económico; me dicen que no se va a informar esta decisión, sino que será de puertas para adentro”, reveló el periodista Diego Monroig en ESPN.

Sumado a la polémica de Fabra, en Boca crecen los rumores sobre una supuesta salida de Miguel Ángel Russo ante los pálidos resultados de Boca en el año 2021.