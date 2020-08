Las palabras del presidente de Boca que pone en aprietos a Daniela Cortés

Argentina también da pasos hacia la reanudación del fútbol profesional con estrictos protocolos en medio de la pandemia y los clubes más importantes de ese país piensan en la Copa Libertadores, aunque todos los de primera división ya entrenan individualmente hace una semana.

En el caso de Boca Juniors, un tema ineludible sigue siendo el de Sebastián Villa, delantero clave para Miguel Ángel Russo sobre quien se ha rumoreado sobre su salida del club por el tema de maltrato con Daniela Cortés que lleva más de cuatro meses sin resolución en la justicia. Por ahora, el futbolista colombiano ya está autorizado a salir de Argentina por temas laborales y el presidente del club se expresó en ese sentido.

Lea también: Neymar usa un respirador y preocupó previo a la final de Champions

“Hoy está a disposición de Russo y está trabajando con Russo, nosotros tenemos respeto a ese tema y recién acabo de hablar con el club al cual él pertenecía. Nosotros queremos que la justicia sea estricta y nosotros no somos la justicia”, fueron las palabras de Jorge Ameal en 'Fútbol 910' de la emisora argentina Radio La Red.

Y luego entró de frente en el tema de Villa con Daniela y el revuelo que eso ha generado en torno al club ‘xeneize’: “Con respecto al tema de mujeres, nosotros estamos trabajando mucho y bien. Estamos esperando a que la justicia determine, una vez que la justicia determine, nosotros definiremos el camino a seguir, que ya lo tenemos, pero no lo queremos adelantar hasta que no haya una definición por parte de la justicia".

De interés: Minsalud aprobó entrenamientos colectivos y habría nueva fecha para Liga Betplay

"El problema que tuvo, si lo tuvo realmente y es culpable, lo determinará la justicia. Una vez que lo determine la justicia Boca hará lo que debe hacer. Soy un convencido de que, en estos temas, por un lado, queremos a la justicia y por otro lado no. La justicia no tiene que convenir o no convenir, lo que sí es que tenemos que darles soluciones a los problemas, no hay que dejarlos en el aire”, agregó con notoria molestia en aras de proteger a Villa hasta las últimas instancias, a pesar que desde la parte acusadora se pretendía problemas radicales para el futbolista en materia económica y laboral como modo de presión.

“Nosotros no estamos dispuestos a dejar estos temas en el aire, sino a afrontarlos como hay que afrontarlos, como una institución como la nuestra", finalizó Ameal.