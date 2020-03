“No todos ganamos lo mismo”: Iván Mauricio Arboleda, sobre bajar los sueldos en Argentina

Mucho se ha hablado en los últimos días sobre la posibilidad para que los clubes de Colombia y del mundo determinen bajar el sueldo de los jugadores buscando amortiguar la pérdida económica de estos, ya que no han podido recibir dinero por derechos de televisión y boletería.

Mire acá: ¿Acabar con el ascenso y el descenso? La polémica idea que se estudia en México

Este es un tema del que se habla en todo el mundo, en este caso el arquero colombiano Iván Mauricio Arboleda, en charla con Antena 2 Cali, se refirió al respecto y opinó si se deben o no bajar los sueldos.

"Hay que tener en cuenta que hay unos que ganan más, otros que ganan poco; no sé qué decirte, no todos ganamos lo mismo. Es difícil tomar esas decisiones. Si me dices que todo el plantel gana igual, pues estamos de acuerdo, pero en el equipo de Banfield por ejemplo hay chicos que apenas están ganando el primer sueldo”, dijo Arboleda, que ve que hay que estudiar con calma esta opción porque puede ser injusta.

Respecto a cómo se entrena en la cuarentena que se vive en Argentina sin fútbol, el guardameta respondió que en su casa trata de estar en la mejor forma física y poder practicar ejercicios también para mejorar la precisión al atajar los balones.

Puede ver: Dimayor acudirá al gobierno nacional: posibles soluciones en la Liga Betplay

"La verdad estoy un poco aburrido, pero es lo que hay. Ponerle las ganas en estos momentos. Estoy entrenando para hacer coordinación, saltos desde la casa. Igual no es lo mismo, pero bueno", indicó. “Nos envían siempre los trabajos que hay que hacer. Tratamos de hacer lo que podemos para trabajar en casa", concluyó.