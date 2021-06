Óscar Córdoba insiste: los dos arqueros colombianos que le recomendó a Boca

Óscar Córdoba es uno de los arqueros más importantes en la historia de Boca Juniors por la influencia en la consecución de numerosos títulos el amor que demostró por el club bonaerense, incluso después de su retiro como futbolista profesional.

El colombiano tiene una cercana relación con Juan Román Riquelme y confesó en diálogo con ESPN que conversa seguido con él y el consejo de fútbol de Boca para dar opiniones sobre algunos jugadores. Bajo ese parámetro, reveló que le recomendó a Boca dos arqueros colombianos: Álvaro Montero y Devis Vásquez.

“Todo el mundo sueña con pertenecer al grupo de personas que tienen la responsabilidad de llevar adelante este gran club – y también gran empresa – que es Boca. Cuando me llaman, doy mi opinión. Digo: ‘Este arquero me gusta’. En el pasado me llamaban y miraban para otro lado”, dijo Córdoba sobre su relación actual con Boca.

Respecto al portero experimentado del Deportes Tolima, dijo: “Montero es un arquero que siempre me gustó. Es un arquero muy alto, que abre las manos y toca palo y palo. Lamentablemente perdió un lindo tiempo para adaptarse a la cultura Boca”.

Y cerró hablando de Vásquez, surgido de Patriotas Boyacá y actualmente en Guaraní de Paraguay: “Un chico joven, de 23 años, que no me voy a cansar de recomendarle a Román (Riquelme) es Devis Vázquez, que ahora juega en Guaraní de Paraguay. Entre más se demore en llegar, el jugador más tarda en conocer la cultura de Boca. Una vez que eso entra en las venas, no se quita más”.