Presidente de Boca confirmó el pésimo futuro de Sebastián Villa por su caso con Daniela

Sebastián Villa sigue con problemas en Argentina por su polémico caso con Daniela Cortés y la demanda que aún está en curso por el maltrato físico y psicológico que él le habría propinado a su expareja en Buenos Aires durante varios meses de 2019 y 2020.

El colombiano sigue haciendo parte de Boca Juniors, debe acudir a entrenar y recibe su sueldo de manera normal. Sin embargo, desde la directiva mencionaron semanas atrás que él no iba a ser tenido en cuenta para la competencia oficial hasta que la justicia definiera su caso y esto no ha caído bien en el entorno del jugador, quien ve cómo su carrera deportiva se ve frenada.

Ahora, Jorge Ameal, presidente de Boca, ha ratificado la drástica decisión del club con Villa: “Es un gran jugador, pero con un problema con la justicia. La justicia tiene que resolver este tema. Yo creo que este tema de Villa se va a acelerar, ojalá”, señaló en 'Radio La Red' de Argentina sobre la demora del caso que podría tener resolución hasta el próximo año.

“Hasta que no se resuelva el tema con la justicia, Villa no juega en Boca. Es una decisión del consejo de fútbol acompañado por la comisión directiva. Nosotros buscamos lo mejor para el club y tenemos que gobernar con el ejemplo. Estamos trabajando en la igualdad. No podemos decir una cosa y hacer otra", agregó sobre la responsabilidad social del elenco ‘xeneize’ con este caso.

"Sebastián Villa es capital del club. No podemos venderlo si hay un problema. Si tenemos un problema, hay que resolverlo", enfatizó sobre las ofertas que ha rechazado Boca por el colombiano en el pasado mercado.