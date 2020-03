Santos Borré y la decisión de River: no presentarse a jugar por la salud

En medio de la emergencia sanitaria que atraviesa Sudamérica, River Plate tomó una decisión que causó una fuerte polémica en el fútbol argentino y todavía está expuesto a alguna sanción que le pueda recaer por parte de la AFA.

Ante una sospecha de caso positivo por coronavirus en sus divisiones menores, River decidió no presentarse a jugar contra Atlético Tucumán en el partido de ida de la primera fase de la Copa Superliga y las puertas de su estadio estuvieron cerradas desde entonces. Al respecto, habló Rafael Santos Borré e hizo un llamado a la conciencia.

“Era importante, sabíamos que iba a pasar. En todo el mundo estaba pasando. Es un momento en el que todos nos tenemos que cuidar. Fue una decisión que tomó la dirigencia y creo que hoy nos damos cuenta que fue lo mejor para cuidarnos entre nosotros", contó en diálogo con Playersnet en Argentina.

Posteriormente, contó cómo ha vivido esta difícil situación con su familia: “Cuando vi que en Europa empezaron a parar muchas ligas, me di cuenta que iba a afectar a todo el mundo. Entonces, nos empezamos a preparar con mi familia. Sabíamos que iba a ser complicado. Y cuando el club dio el comunicado que parábamos, decidí hacer un buen mercado para tener cosas y aguantar. Las cosas se van a ir gastando, pero hay que estar tranquilos y esperar el momento. La gente entra en pánico, pero hay que tener calma".

Y cerró haciendo un llamado a la gente para que traten de no propagar más el virus en Argentina: “Hablé con un ex compañero que está en Marsella. Me dijo que era muy complicado, que estaban en un momento difícil, pero allá habían sido muy relajados con el tema y por eso se había agravado. Acá están tomando las medidas un poco más rápido. El mensaje es que mantengamos la calma y no nos dejemos llevar por todo lo que está pasando. Seamos precavidos, quedarnos en casa y tratar de hacer cosas que no estamos acostumbrados, aprender a ver lo mejor de las personas con las que compartimos la casa".