Sin rodeos, Gallardo habló sobre el futuro de Santos Borré

Mucho se ha dicho sobre la posible salida de River Plate del colombiano Rafael Santos Borré, pues despertó el interés de varios equipos a nivel internacional. Por el momento, la situación económica y la para deportiva en Argentina no le benefician.

Sobre esto, el técnico Marcelo Gallardo habló con 'Radio La Red' de Argentina. El 'Muñeco', pese a que sabe la importancia del colombiano en la escuadra, dijo que por ahora ese tema es el menos preocupante porque la situación de salubridad y organizativa en el país 'gaucho' es preocupante.

"Esos temas hoy son los que menos me preocupan, estábamos hablando de una situación mucho más compleja, ver hacia dónde vamos", respondió Gallardo cuando se le preguntó por el futuro del colombiano; no obstante, finalmente el entrenador respondió lo que piensa.

"Dentro de esta preocupación está también que cualquier futbolista, no solo Rafa Borré, sino cualquiera que tenga la posibilidad de ir a un mercado alternativo, ni siquiera de primeros niveles, la va a pensar. Lo de él no es algo que me preocupe principalmente, sino lo de muchos futbolistas del ámbito local", resaltó.

Cabe recordar que Santos Borré ha tenido un nivel superlativo en River Plate en los últimos años, esto lo ha puesto en el panorama internacional como posible transferencia. Según cuenta la prensa argentina, el ‘cafetero’ tiene posibilidades de ir a la Premier League y la liga española.