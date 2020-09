Suárez y la posibilidad de haber ido a Argentina: "De San Lorenzo no me llegó nada" 

Luis Suárez se despidió del Barcelona en una rueda de prensa, pues su futuro será en el Atlético de Madrid, escuadra que lo fichó como la gran contratación para reemplazar a Álvaro Morata, quien irá a la Juventus.

Mire acá: Luis Suárez, emocionado: "Se va un ser humano que tiene sentimientos"

Muchas fueron las frases del 'pistolero' en su despedida, pero una retumbó en el fútbol argentino y tiene que ver con la posibilidad de haber ido a jugar al club San Lorenzo de Almagro.

Suárez, de manera jocosa, respondió la pregunta que le hizo un periodista respecto a esta posibilidad: "De San Lorenzo no me llegó nada, lo vi en su momento cuando se dijo todo, pero a mí expresamente no me llegó nada...una lástima", dijo el delantero con una sonrisa.

Asimismo, el atacante 'charrúa' se refirió a la relación con Lionel Messi y las charlas que tuvo antes de decidir llegar al Atlético de Madrid.

Puede ver: Barcelona confirma acuerdo con Atlético de Madrid por Luis Suárez

"Con Leo nos conocemos bastante, sabe lo que pienso yo y yo sé lo que piensa él. Somos bastante grandes para que nos estemos dando consejos", explicó.

Cabe recordar que en el pasado el presidente de San Lorenzo, Marcelo Tinelli, habló de la opción de fichar a Suárez. "Acá a Luis lo amamos. Tiene las puertas abiertas ya. Medio guiño que nos haga y lo vamos a buscar", declaró en su momento.