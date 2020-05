Temperatura y clima serían claves para reanudar el fútbol profesional

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio Tapia, dijo este miércoles que espera que “terminado el invierno y cuando cambie la temperatura” se pueda volver a entrenar, y agregó que tanto la entidad albiceleste como Conmebol trabajan en un protocolo médico que deberá ser avalado por la FIFA.



“Terminado el invierno, cuando cambie la temperatura, quizás podamos volver a entrenar, si no hay riesgos. También jugar a puerta cerrada es un riesgo”, destacó en diálogo con Radio Club 947, y agregó que la prioridad es “la salud”.

Lea también: Abogado de Sebastián Villa dice que ratificará contra denuncia del jugador a su expareja



“Los médicos de AFA trabajan en conjunto con los de Conmebol, pero se decidió esperar al de la FIFA. Tenemos que ser responsables y tomar las decisiones cuando las autoridades nos den las garantías. No es simpático decir que volvemos por necesidad económica", completó el titular de la AFA que el próximo 19 de mayo será reelecto en su cargo por cuatro años más en una Asamblea virtual de la entidad.



“No queremos sociedades anónimas, estamos del lado de que las instituciones sigan cumpliendo un rol social, que es importantísimo para la sociedad. En el mundo, muchos equipos le bajaron el sueldo a los futbolistas, ¿por qué dicen que somos nosotros? Hay decisiones antipáticas, pero el mundo lo está haciendo para cuidar el fútbol. Entiendo que los jugadores son protagonistas, pero también están los empleados de los clubes y hay que entender eso", reflexionó Tapia.



“Si queremos que el fútbol vuelva, todos tenemos que poner algo. Sino, cuando queramos volver, no vamos a poder abrir”, finalizó la máxima autoridad del fútbol argentino que estuvo en sintonía con lo que declaró más temprano Alberto Fernández, Presidente de Argentina, que declaró: "No veo, en lo inmediato, fútbol con público. Hay que moverse con cuidado. Durante mucho tiempo vamos a tener que evitar el contacto en los espectáculos masivos".

De interés: Omar Pérez se confesó: cuando rechazó Nacional que "pagaba 10 veces más"



"Es muy riesgoso volver a la aglomeración de gente. Además en Argentina ni siquiera tenemos estadios en los que son todas plateas, como en Europa, sino que acá siguen siendo tribunas y el contacto es muy grande. Así que en lo inmediato no veo la posibilidad de que vuelva el fútbol con público", insistió Fernández en declaraciones a Radio Con Vos.



Los torneos locales se suspendieron el 17 de marzo, tres días antes de que se decretará una cuarentena obligatoria aún vigente hasta este domingo con una posibilidad cierta de extenderse hasta el 26 de mayo.