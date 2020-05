Wilson Morelo reveló los problemas que tuvo Julio Comesaña en Argentina

Uno de los mejores delanteros que ha tenido el fútbol profesional colombiano en los últimos años es Wilson Morelo, hoy en Colón de Argentina y con una incertidumbre enorme por el futuro del balompié en ese país. El exSanta Fe dialogó con Win Sports y contó varios detalles de su carrera deportiva.

“Desde que yo llegué a Colón (2019), Comesaña ya tenía roces con los directivos. Él no estaba a gusto por algunas cosas, no sé si no le cumplieron algo o si él había dicho algo. No sé, pero fue algo muy confuso y no se puede poner en duda su experiencia y sus años de trabajo”, reveló el delantero colombiano sobre el corto y fallido periplo del adiestrador uruguayo que a la postre regresó al Junior para ser campeón.

Asimismo, Morelo contó el momento en el que pudo ser llamado a la Selección Colombia, pero finalmente no se dio: “En su momento sí pude ser llamado, hice 29 goles en un equipo grande de la capital, como Independiente Santa Fe, creo que era el momento. Ese era el momento y obviamente siempre quise ir, pero no fue algo que me frustró o que me quitó el sueño. No he vivido esa situación, pero debe ser una situación muy linda”.

También relató con nostalgia el hecho de perder la fina de la Copa Sudamericana 2019 ante Independiente del Valle: “La sensación con Colón fue la misma que con Santa Fe (campeón en 2015). No queríamos que se nos escapara, la gente de Colón llevó 40.000 personas a la ‘olla’ (Paraguay) y eso es algo que a mí me dejó sin palabras, asustado, en todo lo que he vivido en el fútbol no lo había vivido. La gente estaba muy ilusionada con la final, con que la ganáramos… Dejaban de hacer muchas cosas, nosotros veíamos las calles que eran rojas y negras, Asunción estaba llena de rojo y negro, todo era rojo y negro. Lastimosamente la final se nos fue, el equipo no estuvo a la altura, arrancamos bien, pero el partido fue raro, vino una lluvia torrencial, no convertimos el penal, no sabemos qué hubiese pasado si hacíamos el penal.

Y cerró reiterando su conocido deseo de terminar su carrera deportiva en Independiente Santa Fe: “Si es el anhelo, el deseo del corazón, que se me dé la oportunidad de llegar y hacer goles, aportar alegría. Cuando volví por segunda vez hubo una minoría que decía que las vueltas no eran buenas y poco a poco fui haciendo goles para demostrar que sí era buena, pero esperemos que la tercera también sea buena y que podamos estar en El Campín y volver a hacer goles… Ahora estoy acá en Colón y espero hacer lo mejor que puedo. En su momento voy a volver a Colombia y cuando se dé quiero que sea a Santa Fe”.