Revelaron tres videos privados que usa la defensa de Sebastián Villa contra Daniela Cortés

En medio de la suspensión del fútbol argentino por cuenta de la pandemia del coronavirus, Sebastián Villa, delantero colombiano, ha sido el centro de noticias en los medios deportivos de ese país por el escándalo protagonizado con Daniela Cortés, su expareja, quien lo denunció por supuesto maltrato físico y psicológico.

La mujer, también colombiana, primero publicó en sus redes sociales varias fotos y videos de la supuesta agresión del futbolista; luego pasó a la justicia argentina a exponer su caso y Sebastián Villa también usa abogados en su defensa, además de acusarla a ella, también por supuestas agresiones.

En medio de todo eso y una extensa declaración de ella donde denuncia supuestas amenazas familiares y más agresiones, Sebastián Villa argumentó en su defensa tres videos de su vida privada con Daniela Cortés en Buenos Aires, donde se ven comportamientos incómodos de la mujer contra el futbolista.

El medio ‘Mundo Boca’ publicó los videos y se ve, en primer lugar, una conversación telefónica de Daniela Cortés con su madre, donde la señora le pide que no siga en esa relación y que “deje en paz” a Villa.

Más adelante, hay dos videos donde supuestamente Daniela Cortés impide que Sebastián Villa se vaya del apartamento y le pide que no acaben la relación sentimental; en medio de todo eso, el futbolista denunció algunas agresiones.

Estos videos están en manos de la justicia, así como las pruebas que también ha enviado Daniela Cortés y se espera que en las próximas semanas haya un dictamen oficial. Mientras eso sucede, el delantero colombiano está separado de los entrenamientos virtuales de Boca y en el club estudian medidas en caso que sea declarado culpable.

Sebastián Villa declaró ayer ,su defensa aporto una serie de videos.

En el 1° se escucha una charla telefónica de Cortes con su madre

