Técnico de Colonia sueña con la permanencia de Jhon Córdoba en el club

Pese a que no pudo cerrar su temporada de la manera esperada, el atacante colombiano Jhon Córdoba es uno de los jugadores más buscados en el mercado de pases. El goleador, quien brilló con Colonia de Alemania, se entrena con su club a la espera de lo que pueda suceder y, aunque le queda un año de contrato más, sabe que las posibilidades de emigrar hacia otro país son grandes, luego de sus buenas actuaciones durante las últimas temporadas.

Sin embargo, reconociendo su importancia, el técnico del club alemán, Markus Gisdol, no comparte este mismo deseo y consciente de todo lo que aporta el futbolista en el plantel, asegura que espera que se quede, por lo menos, hasta que concluya su contrato, es decir hasta 2021. Algo que sabe que es difícil, pero en lo que no pierde la fe, pues, a menos que llegue una importante oferta, el jugador no saldrá de la institución.

"Las especulaciones no nos llevan lejos. Jhon Córdoba es extremadamente importante para Colonia como jugador de ataque y, al mismo tiempo, tiene un ritmo enorme. Cuento con él como si estuviera con nosotros toda la temporada y espero que esto suceda", aseguró en entrevista al diario Express de Alemania, teniendo en cuenta que la Bundesliga arranca el próximo 18 de septiembre y que la Copa del país se iniciará unos días antes.

A la espera de lo que pueda suceder y mientras arranca la parte fuerte de movimientos del mercado, Jhon Córdoba sigue trabajando a la par de sus compañeros y se prepara para una nueva temporada en la que espera continuar con su racha goleadora, mientras es seguido de cerca por equipos como Leeds y Newcastle, entre otros.