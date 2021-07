'Tino' Asprilla y la razón por la que no jugó con América de Cali

El exdelantero de la Selección Colombia, Faustino el ‘Tino’ Asprilla siempre ha dado de qué hablar. En esta ocasión tuvo una charla con su compatriota Carlos el ‘Pibe’ Valderrama, donde le contó el motivo por el cual no fue jugador del América de Cali.

“En esa época le gustaba a uno el fútbol lindo y cuando llego al América me salen esos picapiedras (…) un combo que daba la de chancleta”.

Le puede interesar: Boxeo Juegos Olímpicos: hora y canal de TV para ver a Ingrit Valencia; 29 julio

En medio del compromiso, el ‘Tino’ anotó un gol y “esos morochos salen enojados: ‘No, que vamos a meterle, que porque vienen de la Valle vamos a meterle’, y empieza ese zapateo… Entonces yo me salgo y me voy al lado del profe y le digo: ‘Profe, eso no es fútbol, no ve esa mano de locos dándose chancleta, tirando planchas, televisores’, y me dijo: ‘No, es que aquí en el América es así'”.

Por tal razón, el delantero tomó la decisión de irse del club ‘escarlata’, a probar nuevos aires en el cuadro rival, el Deportivo Cali. No obstante, tampoco se sintió cómodo en la institución ‘azucarera’, por lo que regresó a la Escuela de Fútbol Carlos Sarmiento Lora de Tuluá, donde lograron venderlo al Cúcuta Deportivo, donde empezó a dar sus primeros pinitos para conseguir ser el delantero letal de la ‘tricolor’ nacional.

Vea también: Farah, Cabal y la inocultable tristeza tras eliminación de los Olímpicos

El ‘Tino’ Asprilla ha sido uno de los delanteros más referentes del fútbol colombiano, pues en su trayectoria logró conquistar campeonatos en las diferentes ligas donde jugó como fueron la italiana, inglesa, mexicana, brasileña, colombiana y otras.