Tite se despachó contra Mbappé: "ellos son los que juegan contra Azerbaiyán"

Cuando semanas atrás Kylian Mbappé se refirió a lo 'poco complejas' que eran las eliminatorias de Conmebol, muchas personalidades del fútbol explotaron por sus declaraciones, entre ellos Tite, el entrenador de la Selección de Brasil que le envió un mensaje contundente al parisino.

"Tal vez Mbappé esté hablando de enfrentamientos de la Nations o de los amistosos europeos, pero no de las Eliminatorias para la Copa del Mundo. No tenemos que jugar contra Azerbaiyán. No tenemos a ningún rival que te dé un respiro" empezó diciendo el estratega en una entrevista para ESPN.

Y finalizó aclarando que "las eliminatorias en Sudamérica tienen un grado de dificultad mucho mayor que la fase de grupos de la clasificación europea" un hecho que seguramente lo sacó de casillas y dio a entender que le gustaría que él enfrentara desde este continente el fútbol que se hacía mucho más difícil.

Faltan menos de 100 días para que inicie el Mundial de Qatar 2022, y seguramente, ese será el escenario en el que Tite le demuestre a Mbappé la complejidad de las selecciones sudamericanas que día a día llevan a más jugadores al fútbol europeo.

Brasil está en el grupo G con Serbia, Suiza y Camerún; mientras que Francia está en el D con Australia, Dinamarca y Túnez.