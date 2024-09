Titular de la selección Colombia se perdería el resto de la temporada: hay alerta

La selección Colombia entró en alerta este sábado después de conocer la grave lesión de uno de sus jugadores revelación, quien en algunas oportunidades ha sido titular y eso, claramente empieza a ser un motivo de preocupación para el entrenador Néstor Lorenzo.

Bien, pues se trata nada más y nada menos que de Yerson Mosquera, quien en la jornada de este sábado sufrió una lesión que inmediatamente lo obligó a salir de la cancha en camilla.

El hecho ocurrió en el partido entre Wolverhampton y Aston Villa, por lo que después de finalizar le preguntaron al entrenador Gary O'neil, quien no dio muy buenas sensaciones sobre este momento.

Vea también: Alarmas en Selección Colombia: posible primera baja para Eliminatorias

"No hay información real, pero no pinta bien en este momento. Obviamente fue un gran golpe para nosotros en el juego, en primer lugar, y sería un gran golpe para nosotros perderlo por una cantidad significativa de tiempo en un área del campo en la que ya tenemos escasez. Estaba rindiendo a un nivel muy alto para nosotros en ese aspecto. No podemos permitirnos perderlo. Ojalá no sea tan malo como se teme, pero por el momento la cosa no pinta bien", fue lo que dijo el estratega.

Al pasar de las horas se conocieron más versionas y desde ya se habla de una grave lesión de rodilla, pero antes de dar un parte médico oficial, están a la espera de realizar estudio médico.

Le puede interesar: FIFA aprobó nuevo torneo internacional: ¿qué equipos colombianos podrían jugarla?

De ser algo de rodilla, el jugador podría estar varios meses por fuera de las canchas y eso, claramente le quitaría la oportunidad de ser llamado a la selección Colombia para los próximos retos en las Eliminatorias.