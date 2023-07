"Todo el mundo sabe que ese es mi deseo": Cavani avisa en cuál equipo quiere jugar

Edinson Cavani es uno de los futbolistas más importantes en los últimos años. El delantero uruguayo ha marcado historia en su paso por clubes como Napoli, PSG, Manchester y Valencia. Tras su llegada a España, el charrúa podría volver a cambiar de aire en las próximas semanas.

Para el atacante de la 'celeste' sus últimas temporadas no han sido las mejores. Desde que arribó a Old Trafford para sumarse al Manchester, su continuidad no ha sido la esperada. Adicionalmente, su participación en la selección dejó de ser determinante e incluso y todo apunta a que su ciclo terminó en Qatar 2022.

Ahora, desde suelo sudamericano se habla de la posibilidad que el delantero fiche por uno de los grandes del continente. El club elegido por el futbolista surgido en Danubio sería Boca Juniors, equipo que ha mantenido conversaciones con él, desde hace un largo tiempo.

En diálogo con “Fútbol Sudamericano” de Radio Pasión de Argentina, el jugador apuntó cuál es su intención: “Con Riquelme hablo seguido y el como todo el mundo sabe que mi sueño es jugar en la Bombonera con la camiseta de Boca. Espero poder cumplir ese sueño”.

Todo apunta a que de no darse en este mercado de fichajes la situación podría ocurrir en 2024. Cavani tiene contrato con Valencia hasta el siguiente año y al finalizar su vínculo podría dar el salto hacia 'casa amarilla'.

Por ahora, el delantero sudamericano se alista para lo que será un nuevo año con Valencia. El cuadro che tiene la obligación de mejorar su rendimiento para volver a competir en los lugares de privilegio y meterse en las competencias europeas.