Todo listo: "La propuesta en mano" que tiene Gamero y su continuidad en Millonarios

Millonarios es uno de los equipos colombianos con mejor presente en el fútbol colombiano y eso se debe, precisamente, al trabajo que ha hecho Alberto Gamero, quien ahora tiene su futuro en duda, pero eso no impide que sus jugadores le respondan de forma acertada en cada uno de los partidos.

Después de haber disputado el compromiso en la noche de este miércoles frente a Alianza Petrolera (3-1), el técnico hizo referencia a su renovación y le aclaró más la situación a los aficionados.

"Yo con nuestros directivos tengo una muy buena relación y tengo una propuesta en la mano y si hay una propuesta en la mano es porque hay interés. Yo acá estoy contento, viviendo momentos lindos que antes visualizaba. Lo que he dicho es que no hay desespero, la intención mía está, la de ellos está y cuando nos sentemos no habrá ningún inconveniente y solo es hablar con ellos", fue lo que inició diciendo el estratega.

Y después continuó: "Ustedes lo han visto, lo de viajar, concentrarse, partidos, ha sido duro. Pero en ese aspecto estoy tranquilo y creo que ellos también".

Así las cosas, todo apunta a que Gamero continuará en el banquillo equipo Embajador y aunque no hay detalles de la oferta que recibió, parece que podría aceptar la nueva propuesta que le hacen los administrativos, quienes estarían felices con el trabajo que ha hecho el técnico samario.