Bernardo Redín 'cae de pie': es el nuevo técnico de un histórico del FPC

Bernardo Redín tiene todo listo para volver a dirigir en el fútbol colombiano, pues el entrenador de 61 años salió de Perú y casi de inmediato recibió el llamado de uno de los clubes tradicionales de este rentado, y solo falta la firma.

Distintos comunicadores dan como un hecho que Bernardo Redín será el nuevo técnico de Cúcuta Deportivo, club con el cual firmará inicialmente hasta diciembre de 2024, además hay una cláusula que indica que este podrá prorrogar en caso de que cumplir con ciertos objetivos.

Así, el entrenador vallecaucano iniciará su segundo periplo con Cúcuta, teniendo en cuenta que ya dirigió a este equipo entre 2022 y 2023, y del cual se marchó al recibir una oferta para ser el asistente técnico del plantel mayor de Honduras -con Reinaldo Rueda- y asumir la dirección de la sub 23.

Se estima que Redín viaja a la capital de Norte de Santander con el fin de firmar su contrato y asumir como entrenador del Cúcuta a partir de este 14 de septiembre. El primer objetivo es claro, y obedece a la clasificación a los cuadrangulares semifinales, para posteriormente pelear el título.

No obstante, la noticia no ha sido bien recibida por un buen número de seguidores del Cúcuta, pues consideran que no tiene el perfil idóneo para llevar al equipo a la primera división. Eso sí, en su primer paso por el Motilón, el entrenador dirigió 31 partidos, de los cuales ganó 13, empató 15 y perdió tres.

Redín llega al Cúcuta procedente del balompié peruano, pues recientemente salió de Deportivo Garcilaso, en donde fue notificado repentinamente (durante un entrenamiento) de su despido. En el plano internacional también fue entrenador de Monagas (Venezuela) y The Strongest (Bolivia). Además, en Colombia ha estado al frente de Atlético Huila, Deportivo Cali, América, Deportivo Pasto, Academia (ficha vendida a Tigres) y Atlético Bucaramanga.

Próximos partidos de Cúcuta Deportivo

Cúcuta, que actualmente ocupa la décima posición en el Torneo Betplay con diez puntos, tiene por delante en el calendario a: Tigres (L), Leones (V), Internacional de Palmira (V), Real Santander (L), Deportes Quindío (L) y Real Cundinamarca (V).