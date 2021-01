El Torneo BetPlay también tendrá su pitazo inicial en búsqueda del ascenso

Con los partidos Unión Magdalena frente a Llaneros FC y Real Cartagena contra Cortuluá dará inició este viernes 15 de enero el Torneo BetPlay, que definirá a mitad de año los dos equipos que ascenderán a la primera división.

La primera jornada de la segunda división del Fútbol Profesional Colombiano se desarrollará hasta el 17 de enero teniendo en cuenta que los compromisos Fortalezas Vs. Tigres, Bogotá Vs. Leones y Real San Andrés ante Atlético Huila están aplazados.

Le puede interesar: Reconocido exjugador de Tottenham dice que Dávinson Sánchez no está a la altura de Mourinho

Atlético Huila, quien se consagró campeón del certamen del 2020, parte como favorito para regresar a la primera división tratará de conseguir el título del primer semestre del 2021 para ascender de forma directa, pero en caso de no conseguirlo tendrá la oportunidad de jugar una final ante el ganador del Torneo y como última opción podría disputar el ascenso con el mejor de la reclasificación.

TORNEO BetPlay DIMAYOR I-2021

TODOS CONTRA TODOS

FECHA 1

15 de enero

Lea también: Mauricio Pochettino, entrenador del PSG, da positivo al covid-19

Unión Magdalena vs Llaneros FC

Hora: 6:00 p.m.

Estadio: Sierra Nevada

Televisión: Win +

Real Cartagena vs Cortuluá

Hora: 8:00 p.m.

Estadio: Jaime Morón

Televisión: Win +

16 de enero

Orsomarso SC vs Barranquilla FC

Hora: 3:00 p.m.

Estadio: Francisco Rivera Escobar

17 de enero

Boca Juniors de Cali vs Atlético FC

Hora: 3:00 p.m.

Estadio: Francisco Rivera Escobar

Deportes Quindío vs Valledupar FC

Hora: 4:00 p.m.

Estadio: Centenario

Televisión: Win/Win+

Por definir

Fortaleza CEIF vs Tigres FC

Bogotá FC vs Leones FC

Real San Andrés vs Atlético Huila

*Los partidos de la primera jornada que se encuentran por definir, serán programados esta semana.