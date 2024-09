Johan Arango definió su futuro con equipo del FPC: ya es oficial

Durante este mercado de fichajes de la Liga BetPlay y el Torneo, varios clubes han puesto sus miradas en jugadores veteranos para reforzarse. Después de la temporada del libro de pases que finalizó en agosto, septiembre abrió la ventana para inscribir jugadores sin contrato.

Internacional de Palmira aprovechó e inscribió a Víctor Segundo Ibarbo que salió del América de Cali. Pero, entre los jugadores que ficharían, apareció el nombre de Johan Arango que terminó su contrato con el Capital Palmas de Brasil y que no sería tenido en cuenta por el Binacional de Perú, el dueño de sus derechos deportivos.

Lejos de la competencia peruana, Johan Arango ya tenía todo listo para ser nuevo jugador del Inter de Palmira, anteriormente, Cortuluá. El volante ofensivo que pasó por Independiente Santa Fe buscaba el ascenso con su nuevo club, dado que pasó reconocimientos médicos y esperaba firmar su contrato con el elenco palmireño.

De acuerdo con Mariano Olsen, el 5 de septiembre era el último día para equipos de inscribir jugadores sin contrato. Internacional de Palmira no había podido confirmar la llegada de Johan Arango, puesto que estaban esperando que Binacional de Perú enviara los documentos pertinentes y recibir el transfer internacional.

JOHAN ARANGO NO JUGARÁ EN COLOMBIA EN ESTE SEMESTRE

Mientras Johan Arango entrenaba con el Internacional de Palmira a la espera de definir su futuro con la institución palmireña, se confirmó que el volante no alcanzó a ser inscrito por el club que buscaba contar con el futbolista. Arango lleva dos años sin jugar en Colombia y ahora su futuro tomó otro rumbo.

Sobre las 6 de la tarde del viernes 6 de septiembre, Mariano Olsen afirmó que, “CAÍDO EL RETORNO DE JOHAN ARANGO (33) no pudo ser inscrito por Internacional de Palmira ya que el presidente de Binacional de Perú no envió el documento clave. Pese a haberse entrenado con el equipo, Arango no podrá jugar este semestre en Colombia”.

En este orden de ideas, Johan Arango cerró la puerta a un posible regreso al Fútbol Profesional Colombiano cuando todo indicaba que se convertiría en el fichaje estelar del Torneo BetPlay por su bagaje. Con el final del plazo para fichar jugadores sin contrato, Arango deberá regresar a Perú para cumplir su contrato que finaliza a finales del 2024.