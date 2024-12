Jorge Luis Pinto encara polémica de la final contra Llaneros: "no sucederá lo que están diciendo"

Unión Magdalena se prepara para jugar el partido de vuelta de a final del semestre del Torneo Betplay contra Llaneros, en un partido que parece estar resuelto, pues en el juego de ida, el Ciclón Bananero goleó al equipo de media Colombia.

Ahora, previo al choque de vuelta de la final, el entrenador del conjunto de Santa Marta habló sobre el momento que vive el equipo por las supuestas demandas de cara a un supuesto arreglo de la final para que tanto Llaneros como unión asciendan sin necesidad de recurrir a un partido con Real Cartagena para conocer al segundo equipo que jugará la Liga Betplay.

"Me gustaría conocer a esas personas para gritarles en la cara que no sucederá lo que están diciendo. Nosotros no estamos para eso, ni yo como técnico, ni el equipo", mencionó el mandamás.

Además, el entrenador reconoció el trabajo que se viene haciendo en el equipo para conseguir el ascenso, pues espera volver a vencer a Llaneros en la serie de vuelta para así asegurar su cupo en la gran final.

"El equipo va a mostrar su trabajo por encima de todo. Si ganamos bien, si perdemos, pues complejo porque queremos ganar y pasar directo a la gran final, buscar la localía. Por eso vamos a plantear el partido para ganarlo, como lo ha hecho el Unión. Que pase en la cabeza de alguno de nosotros, los jugadores, del mío o directivo, no cabe", mencionó.

Ahora, Llaneros recibirá a Unión Magdalena el martes 3 de diciembre desde las 8:00 de la noche en el Estadio Bello Horizonte - Rey Pelé.