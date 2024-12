Sufre Jhon Jader Durán en el Aston Villa: se confirmó lo peor para Premier

Aston Villa no vive su mejor momento en la temporada, pues el equipo de Jhon Jader Durán empezó a caer en Premier League y la reciente derrota del equipo ante el Chelsea confirmó que es momento de realizar cambios en el equipo.

Desde el inicio del partido, Chelsea mostró una postura ofensiva. En el minuto 7, Nicolas Jackson anotó el primer gol del encuentro con un remate desde el centro del área. Aston Villa intentó reaccionar, pero sus esfuerzos fueron infructuosos. A los 38 minutos, Enzo Fernández amplió la ventaja para Chelsea con un disparo desde el centro del área, asistido por Cole Palmer. Al finalizar la primera parte, el marcador indicaba Chelsea 2, Aston Villa 0.

En la segunda mitad, Aston Villa realizó cambios estratégicos en un intento de revertir la situación. Sin embargo, Chelsea continuó dominando el juego. En el minuto 83, Cole Palmer selló el resultado final con un tercer gol para Chelsea, tras un tiro libre ejecutado por Noni Madueke.

El partido finalizó con un marcador de 3-0 a favor de Chelsea. Este resultado refuerza la posición del equipo en la tabla de la Premier League y marca una derrota significativa para Aston Villa.

Además de la derrota, se pudo confirmar la lesión de Emiliano Martínez, portero titular del Aston Villa y de la selección de Argentina, en lo que es una noticia más que sensible para el equipo.

El portero de 32 años realizó una atajada en el primer tiempo del compromiso que le ocasionó una pequeña fractura en el dedo chico de la mano izquierda. Se espera que la recuperación sea de tres semanas, tiempo en el que el portero no tendrá minutos en el equipo de Unai Emery.

4/12 – Aston Villa vs. Brentford (Premier League)

7/12 – Aston Villa vs. Southampton (Premier League)

10/12 – Leipzig vs. Aston Villa (Champions League)

14/12 – Nottingham Forest vs. Aston Villa (Premier League)

21/12 – Aston Villa vs. Manchester City (Premier League)

26/12 – Newcastle vs. Aston Villa (Premier League)