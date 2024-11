El pasado fin de semana se disputaron los últimos compromisos de la fecha de cuadrangulares del Torneo Betplay, en donde Llaneros y Unión Magdalena fueron los vencedores de sus respectivos grupos, por lo que se medirán en la final del segundo semestre.

Vale la pena destacar que el ascenso en Colombia se define de la siguiente forma: el ganador de la gran final entre los campeones del primer y segundo semestre de año; y el vencedor entre el perdedor de la gran final y el mejor equipo de la reclasificación.

Pese a esto, tras la última fecha de cuadrangulares ha estallado la polémica por el formato, pues tres equipos aseguran tener chances de llegar a la máxima categoría del fútbol colombiano.

Llaneros fue el campeón del primer semestre del año, por lo que vencer a Unión Magdalena le garantiza el ascenso inmediato. En ese caso, la segunda plaza a la A, la disputarían Unión Magdalena y Real Cartagena.

En caso de que Unión Magdalena sea el vencedor de la final del segundo semestre, se deberá jugar la gran final entre Llaneros y Unión Magdalena y es aquí donde entra la interpretación de los equipos al reglamento, pues los Samarios reclaman que en caso de perder la gran final serían los ascendidos por ser el mejor en la reclasificación.

Por otro lado, Real Cartagena asegura que se debe jugar el cupo por reclasificación, desatando una nueva polémica en la Dimayor.

"Según el Parágrafo 4 del Artículo 26 que aplica desde 2024, no se jugará la Gran Final este año, por lo siguiente:

En caso de ganar Llaneros el Torneo 2, ascendería automáticamente.

En caso de ganar Unión Magdalena el Torneo 2, hay dos posibilidades:

1. Si gana Unión los dos partidos, pasaría a Llaneros en la reclasificación y en este caso ascendería el Unión, por terminar en 1er lugar en la Reclasificación. El repechaje lo jugaríamos vs Llaneros.

2. ⁠Si Unión es Campeón del Torneo 2, pero no logra descontar los 5 puntos de ventaja que lleva Llaneros, es decir, no ganaría los dos partidos, terminaría en el 2do lugar de la Reclasificación. Entonces, según el reglamento, Unión jugaría el repechaje con el siguiente equipo en la tabla de Reclasificación que no haya sido campeón, en este caso, el Real Cartagena", puede leerse en un comunicado del Real Cartagena.