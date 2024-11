Se define el ascenso en Colombia; puede haber finalistas de manera anticipada 

Le puede interesar: Colombia confirmó buena noticia pese a la derrota en Uruguay: Lorenzo ‘celebra’

Por otro lado, el equipo de Llaneros tiene todavía aún más chances de clasificar en la fecha 5, pues es líder del Grupo B con 9 unidades, 3 más que su escolta el Real Cartagena, que justamente enfrentan en la siguiente jornada y si gana o empata, el conjunto de Villavicencio estará en la final del torneo.

Los partidos de la fecha 5 de los cuadrangulares del Torneo BetPlay se llevarán a cabo este domingo 17 de noviembre (Cúcuta vs. Magdalena) y el lunes 18 (Real Soacha vs. Huila, Quindío vs. Orsomarso y Cartagena vs. Llaneros).