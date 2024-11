[Video] Reinaldo Rueda pasó la vergüenza más grande de su carrera: "eso no puede pasar"

En videos que circulan en redes sociales se observa como Javier Aguirre empieza a sangrar de manera alarmante en su cabeza luego del impacto, una situación que el ‘Vasco’ manejó de manera tranquila y sin evitar saludar a Reinaldo Rueda, que visiblemente avergonzado le pidió disculpas en ese momento y luego lo hizo en conferencia de prensa.

"Eso no puede volver a suceder, ni aquí, ni en ningún estadio de Honduras, ni en ningún estadio del mundo. Estoy triste porque es un ser humano, porque, así como golpearon al profe, me hubieron podido golpear a mí, él me fue a saludar en ese momento", aseguró Rueda.