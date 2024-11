Tres 'favoritas' eliminadas en primera fase de la Champions League femenina

La fase de grupos de la Champions League Femenina 2024-25 ya tiene a sus primeros equipos eliminados. Galatasaray, Twente, Celtic, Valerenga, Hammarby y St. Pölten han quedado fuera de la posibilidad de clasificar a los cuartos de final, luego de los resultados acumulados en las primeras cuatro fechas.

En el Grupo A, el Galatasaray no ha conseguido sumar puntos en lo que va de la fase de grupos, perdiendo sus cuatro partidos disputados. Esta situación deja al equipo turco sin opciones matemáticas de avanzar. La colombiana Catalina Usme, quien llegó al club como refuerzo destacado, no logró influir lo suficiente para evitar la eliminación temprana.

El Grupo B tiene al Twente y al Celtic como equipos eliminados. El club neerlandés no logró competir con los rivales más fuertes del grupo y no suma puntos después de cuatro jornadas. A pesar de su participación regular en competencias europeas, el Twente no pudo mostrar un rendimiento que le permitiera mantenerse en la lucha por los cuartos de final.

En el Grupo C, Valerenga, también quedó fuera tras sumar derrotas consecutivas en las primeras cuatro jornadas. A pesar de contar con una base sólida en su liga doméstica, no logró encontrar resultados positivos en el escenario europeo.

El Grupo D registró la eliminación de Hammarby y St. Pölten no pudieron resistir ante la competencia de sus rivales directos.

Con dos fechas restantes en la fase de grupos, estos equipos ya no tienen posibilidades matemáticas de avanzar a la siguiente ronda. La competencia continuará con los otros clubes peleando por asegurar su clasificación o mejorar posiciones en la tabla, mientras que los eliminados buscarán cerrar su participación de manera digna en las últimas jornadas.