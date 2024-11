Definidas las primeras siete clasificadas a cuartos de final en Champions Femenina

La UEFA Womens Champions League está llegando a fases definitivas en esta instancia de grupos. A falta de solo dos fechas por disputar, los cuartos de final vienen tomando forma con clubes que ya están en dicha instancia. Esto permitirá que acaben los grupos de una manera más tranquila, pensando en las eliminaciones directas.

Vale la pena recordar que la Champions League Femenina empieza con 16 equipos conformados en cuatro grupos y tras la primera fase, pasarán a los cuartos de final dos clubes de cada zona. En ese orden de ideas, en la cuarta jornada, y a falta de dos por culminar la fase inicial, ya se confirmaron siete equipos que están en la siguiente instancia.

LOS SEIS EQUIPOS QUE ESTÁN EN LOS CUARTOS DE FINAL DE MANERA ANTICIPADA

Entre el miércoles 20 y jueves 21 de noviembre, se vivieron las emociones de la cuarta fecha de la fase de grupos de la Champions League Femenina. Por la primera zona, Wolfsburgo acabó con las pocas ilusiones que tenía el Galatasaray por seguir en la pelea de clasificación. Con un certero 5-0, las alemanas comandadas por una Alexandra Popp inspirada, tomaron la segunda plaza.

Por su parte, una de las favoritas, Olympique de Lyon logró definir su clasificación con 12 puntos superando a la Roma con un 4-1. La pelea por el segundo cupo será entre las italianas y el Wolfsburgo, dado que, se encuentran en la próxima jornada y empatan con seis unidades en la tabla de posiciones.

Si del grupo B hay que hablar, podríamos decir que el Chelsea de Mayra Ramírez y Real Madrid de Linda Caicedo ya tienen lista la clasificación. Aunque todavía se deben ver las caras en la última fecha, las ‘Blues’ comandan con 12 puntos, mientras que las españolas suman nueve. Las madrileñas vencieron al Twente en dos ocasiones y tienen la ventaja en caso de empatar en puntos por enfrentamiento directo.

En el grupo C, Bayern Múnich tropezó con un empate ante el Valerenga, que tal vez no estaba en los planes. No obstante, las bávaras lideran la zona con diez puntos. Arsenal dio un golpe agónico a la Juventus de Turín superándolas por la mínima diferencia. Las ‘Gunners’ pelearán por el liderato ante las alemanas en duelo de clasificadas.

Y finalmente, en el último grupo, se confirmaron las dos clasificaciones del Manchester City que lidera con puntaje perfecto gracias a cuatro victorias. Por su parte, las actuales campeonas, Barcelona también dijeron presente en los cuartos de final gracias a una victoria de 1-4 ante el Pölten de Austria. Con este desenlace, solo queda un cupo por definir que será en el Grupo A entre la Roma y el Wolfsburgo.