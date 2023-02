Tulio acabó con Junior y Millonarios, sacó la cuenta de cobro y les hizo fieros con su América

América de Cali tuvo un inicio de liga muy importante, al menos así se pudo ver con las goleadas y con la plantilla que a principios de 2023 fue bastante criticada.

Aunque los hinchas siempre quieren pedir mucho más, Tulio Gómez, máximo accionista del club, se ha encargado de responder a todos los críticos y en las últimas horas, lanzó un dardo para los otros grandes del fútbol profesional colombiano que tienen nóminas llamativas.

“Hay gente que logra más cosas con un chicharrón que otros con un marrano. Hay gente que gasta el triple de nómina que nosotros y no han sido campeones“ fue lo que inició diciendo Don Tulio para Unidad Escarlata.

Después no se guardó nada y sacó pecho de las plantillas que no son tan llamativas y que cumplen los objetivos: "nosotros en el bicampeonato lo hicimos con una nómina no rimbombante; el Pereira nos dio un ejemplo con una nómina infinitamente más barata que la de los equipos grandes. Se trata de hacer más con menos“.

Con estas declaraciones, para nadie es un secreto que fue un dardo directo a grande nóminas como las de Junior, el equipo que en cuatro fechas de la Liga Betplay no ha logrado ganar incluso teniendo a jugadores muy costosos como Juan Fernando Quintero.

Ahora solo queda esperar cómo terminará esta edición del torneo colombiano para verificar si el América que Tulio tiene hoy, que no es tan llamativo por nombres, podrá hacerle la guerra a los otros grandes del país que muestran una 'super nómina'.