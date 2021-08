Un colombiano es el nuevo fichaje de Rangers de Escocia

Sigue habiendo movimiento en el mercado de fichajes europeo para los futbolistas colombianos, en esta oportunidad se trata del nuevo refuerzo del cuadro Rangers de Escocia, escuadra para la cual juega Alfredo Morelos, y es que podrían llegar a ser competencia, pues el colombiano que ya firmó y fue presentado por los azules, es delantero.

Se trata de Juan Alegría, de 19 años, quien tuvo un paso reciente en el club Honka de Finlandia y anotó 3 goles en 18 apariciones, además dio una asistencia. El punta de 1’78 metros de altura firmó un contrato que lo liga al club por 3 temporadas, en donde espera ser importante, anotar goles y luchar por estar presente en un torneo internacional. La ‘reserva’ de su nueva escuadra fue quien lo hizo oficial a través de twitter.

📝 #RangersFC are delighted to announce the signing of Juan Alegria from FC Honka on a three-year deal for an undisclosed fee.



👋 Welcome to Rangers, Juan. pic.twitter.com/auBF8Rn0pb