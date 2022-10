Un travesti y 25 mujeres: reviven escándalo después de un partido de la selección Colombia

Uno de los juegos amistosos más recordados de la década anterior por parte de la Selección Colombia fue el disputado frente a México en el estadio Universitario de Monterrey en septiembre de 2010; el cual finalizó 1-0 para los 'manitos' con gol de Elías Hernández al 88'.

Y es que más allá de lo que representó este duelo luego de la Copa del Mundo de Sudáfrica (a la cual no asistió Colombia y sí lo hizo México), obedeció a un festejo de los futbolistas del combinado norteamericano posterior al mismo.

Pues ahora, doce años más tarde, se han revelado más detalles de lo que fue tal fiesta, a la cual asistieron futbolistas como Rafael Márquez, Gerardo Torrado, Guillermo Ochoa, Pablo Barrera, Giovani Dos Santos, Francisco Rodríguez, Javier Hernández, Héctor Moreno, Enrique Esqueda, Efraín Juárez y Carlos Vela (los dos últimos fueron suspendidos por seis meses).

La fiesta de futbolistas en la que hubo 25 mujeres y un travesti

Ahora, el exdirector de selecciones nacionales de México, Néstor de la Torre, concedió una entrevista a David Medrano, en donde confirmó que en aquel entonces, los futbolistas se fueron de "desmadre", y que "metieron 26 mujeres, bueno 25, porque la otra era travesti. Revisé todas las cámaras, entonces vi todo".

Asimismo, de la Torre afirmó que de los 16 jugadores que entrevistó posterior a lo acontecido, ninguno reconoció los cargos. Además, que la forma en que se enteró fue "llegando a mi oficina; me siento y empiezo a ver los periódicos. Bronca fuerte. Yo no me di cuenta de nada".

Entre tanto, se habló sobre la multa para los futbolistas que participaron de aquella fiesta, pues conocidos los hechos, cada uno de los futbolistas que protagonizaron el escándalo tuvo que pagar $50 mil mexicanos.