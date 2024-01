Una 'joya' Sub-23 enamora a Europa: un histórico club lo pretende

🚨 Excl. 🇩🇪🇨🇴

Oscar #Perea of #AtlNacional has attracted interest from #Bundesliga. #Bayer04 + #VfBStuttgart + #BorussiaDortmund asked for information about Colombian winger. No offer so far. Clubs from #LaLiga + #PremierLeague + #Ligue1 also interested.#ligadimayor #bvb #vfb pic.twitter.com/H52zPntjLW