[Video] Edu Aguirre se salió de casillas y acabó peleando con un hincha del Real Madrid

El fútbol moderno se debate con uno de lo males que existe desde hace tiempo, la violencia en los estadios. El problema ha colmado las canchas y sus expresiones son cada vez peores, incluso entre seguidores del mismo club.

Vea también: [Video] Derechazo inesperado y gol: De Bruyne le empató al Real Madrid en Champions

Sin embargo, ver acciones o violencia en contra de periodistas no puede ser algo común en los espacios que tienen los medios deportivos para sus programas de análisis y debate.

Tras el empate del Real Madrid en la Champions League ante Manchester City, una situación despertó la atención de varios aficionados. En las inmediaciones del estadio, el reconocido periodista Edu Aguirre del programa español, el 'Chiringuito de Jugones' acabó a los golpes con un aficionado.

El comunicador hacía una serie de entrevistas en as cercanías del templo madridista y un hincha merengue lo empujó. El español no tuvo más remedio que responder con una patada. La situación no pasó a mayores, pero varios hinchas se le fueron encima al agresor.

Un hecho que no cayó nada bien en el mundo del fútbol y puso hablar sobre el tema a los usuarios de redes sociales. El comunicador tuvo que salir a pedir disculpas por lo sucedido, luego de las criticas.

Le puede interesar: [Video] El momento 'Courtois' ante el City; olía a empate, pero el del Real Madrid atajó a una mano

Las imágenes dieron la vuelta al mundo y pusieron en una situación complicada al reconocido espacio televisivo. Desde varios lugares se cuestionó el profesionalismo del comunicador.