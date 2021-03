VIDEO: Golazo de Mateus Uribe para que Porto siga peleando la Liga en Portugal

El Oporto ascendió, provisionalmente, a la segunda plaza de la Liga de Portugal tras vencer por 0-2 al Gil Vicente, un partido en el que destacó el colombiano Matheus Uribe, autor del primer gol y detonante de un empuje con el que los dragones se reivindicaron.



Uribe anotó en el minuto 7 demostrando la confianza redoblada del Oporto, que el martes se juega el acceso a cuartos de final de Champions ante el Juventus.

Mateus Uribe finds the back of the net ūüöÄ



The Colombian international continues to shine with @FCPorto

ūüáĶūüáĻūüá®ūüáī #Porto #FCPorto #VamosColombia



pic.twitter.com/N6TThdCBak ‚ÄĒ Jose Mesa Corrales (@JmesaSports) March 6, 2021

Deseosos de zanjar pronto el encuentro, los blanquiazules no se relajaron con la ventaja garantizada por el colombiano, aunque no fue hasta el 60 cuando S√©rgio Oliveira, con un disparo que no dio opci√≥n ninguna a la porter√≠a del brasile√Īo Denis.



Este sábado también se enfrentaron el Portimonense y el Tondela de Pako Ayestarán, un encuentro que concluyó con un 3-0 logrado con doblete de Beto, que anotó en el 14 y el 54, y Aylton Boa Morte en el 35 completaban el partido.



Los de Ayestar√°n solo se mostraron peligrosos justo antes del descanso, con opciones por parte de Jhon Murillo y Jo√£o Pedro, pero acabaron por no conseguirlo.

 

Tampoco tuvo opciones esta jornada el Famalic√£o, que perdi√≥ por 3-0 ante el Boavista, que se adelant√≥ en el 17 con gol de Ricardo Mangas y complet√≥ el brasile√Īo Paulinho con un disparo con la diestra en el 65 y el colombiano Sebasti√°n P√©rez ya en el tiempo agregado tras el 90.



El Boavista, que estaba √ļltimo en la tabla, sale de la zona de peligro con ese resultado, en tanto que el Famalic√£o retrocede una posici√≥n y es ahora pen√ļltimo.