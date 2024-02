[VIDEO] JuanFer Quintero le responde a Riquelme: "el fútbol habla solo"

El mediocampista colombiano Juan Fernando Quintero ha demostrado un altísimo nivel en el inicio de la temporada 2024 con la camiseta de Racing de Avellaneda al consolidarse como pieza clave del entrenador Gustavo Costas.

Quintero, a pesar de sufrir algunas molestias en una de sus rodillas, fue determinante el pasado fin de semana para que la academia derrotar 1-0 a Independiente en una edición del clásico.

Lea también: Juan Fernando Quintero decidió su futuro: “tengo un sueño pendiente”

Este martes 27 de febrero, el mediocampista de 31 años habló con ESPN sobre su actualidad en Racing, su relación con Marcelo Gallardo y el trabajo de Gustavo Costas. Entre varios temas, JuanFer se refirió a unas declaraciones de Juan Román Riquelme, ídolo de Boca Juniors, con respecto a la anotación que logró en la final de la Copa Conmebol Libertadores de 2018.

"En su momento, Román dijo que si volvía a patear como lo hice el día de la final no la volvía a meter", inició diciendo el colombiano.

Al respecto, Quintero se mostró en desacuerdo y aseguró que no le gustó lo dicho por Riquelme.

Le puede interesar: [VIDEO] JuanFer Quintero inició todo: golazo de Racing en el clásico contra Independiente

"No tengo absolutamente nada que decir, lo admiro, crecí viéndolo siempre, lo he expresado, dejo de lado los colores, es un jugador que marcó nuestra infancia. En ese momento lo dijo y no me gustó, no tengo nada en contra de él", afirmó el mediocampista.

Quintero terminó su intervención asegurando que después del gol en Madrid anotó de manera similar.

"El fútbol después habla solo, después tuve varios goles parecidos. En su momento no me gustaron sus palabras porque me quita mérito y es así como lo pienso", puntualizó.