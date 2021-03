[Video] La loca celebración de Morelos con los hinchas del Rangers tras ganar el título en Escocia

El colombiano Alfredo Morelos se consagró campeón de la primera división de Escocia con el Rangers, luego del empate sin goles que obtuvo el Celtic este domingo. Así las cosas, la escuadra donde milita el colombiano volvió a ganar el título en la primera división del fútbol escocés tras nueve años de ayuno.

Morelos, goleador del club bajo el mando del mítico Steven Gerard y objeto de múltiples polémicas en la temporada por su carácter en la cancha, es uno de los futbolistas más queridos por los hinchas del Rangers. Así se pudo ver en los festejos de los aficionados, una vez quedó asegurado el título para los de Glasgow.

El atacante colombiano salió a festejar con los hinchas, más allá de las recomendaciones de distanciamiento social que hay por estos días en todo el Reino Unido a raíz de la pandemia del coronavirus. Así todo, Morelos alentó a los fans, quienes lanzaron bengalas y gritaron arengas a favor del futbolista de Cereté.

Cabe señalar que en la previa, los seguidores del Rangers publicaron varios videos en redes sociales cantando el nombre de Alfredo Morelos. Independiente de las controversias del atacante sudamericano, lo cierto es que este cuenta con el cariño de los hinchas del club, quienes habían vivido momentos difíciles en la última década, luego del descenso administrativo del cual fueron objeto hace unos años.

El equipo liderado por Steven Gerrard en el banquillo y por el delantero colombiano Alfredo Morelos en el campo levanta su título como campeón escocés número 55, el primero desde la temporada 2010/2011.

🤩Que hermosa se ve la bandera colombiana en Escocia, apoyando a nuestro jugador Alfredo Morelos / How beautiful the Colombian flag looks in Scotland, supporting our player Alfredo Morelos #Rangers #RangersFamily #Colombia #ScottishPremiership pic.twitter.com/M8KNLbJyWl