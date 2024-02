[Video] Luis Díaz dejó salir los prohibidos: divertido baile en los festejos de Liverpool

Luis Díaz volvió a sumar un nuevo título con la camiseta del Liverpool. El futbolista colombiano fue una de las figuras del onceno dirigido por Jürgen Klopp en el partido ante Chelsea y durante los festejos con trofeo de la copa de la Liga se robó el show por su particular swin.

El futbolista estrella de la Selección Colombia fue uno de los más activos en el partido y aunque no pudo marcar el gol del triunfo, si fue uno de los puntos más altos. Al ingreso del camerino y después de recibir las medallas, el festejo del ex Porto no se hizo esperar.