¿Viera se queda en Junior? la decisión del ídolo tiburón que cambiaría su futuro

Sebastián Viera cerró su paso por Junior luego de más de una década como referente del club. El uruguayo marcó una época en el conjunto tiburón y dejó ver varios momentos gloriosos luciendo la camiseta del conjunto barranquillero.

Desde la arenosa, en las últimas horas se ha hablado de la posibilidad de que el charrúa continúe en Junior. Según las palabras del guardameta, la opción de jugar con otro equipo en Colombia está descartada, al igual que la chance de volver a otro club uruguayo que no sea Nacional.

“Seguir jugando al fútbol lo estoy todavía analizando, ya he descartado varias posibilidades porque en Colombia no jugaría en otro equipo y en Uruguay si no es Nacional tampoco”.

Contra todo pronóstico, el arquero podría aceptar la opción de quedarse en el país trabajando en el onceno rojiblanco. Viera estaría interesado en no afectar el estilo de vida de su familia y dicha situación influiría en su decisión.

“Me he cerrado a otras posibilidades y pienso en mi familia porque no quiero más sacrificios”. Además, reveló que ya tiene adelantada la ocupación a la que se quiere dedicar cuando se consume su retiro definitivo: “Para lo que me he preparado es para ser director deportivo”.

Por ahora. habrá que esperar para que todo se resuelva en las próximas semanas. Por ahora, el uruguayo permanece en Barranquilla aguardando para definir su futuro profesional.