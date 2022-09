"Vinícius insulta y provoca para después usar el comodín del racismo"

El enfrentamiento de hace algunos días entre Real Madrid y Atlético de Madrid despertó una polémica por varios escenas de racismo que involucrar a Vinícius Jr, el delantero 'merengue' quien habría sido criticado por bailar en la celebración de los goles.

Aunque parecía que la página de esa situación ya había pasado, esta semana se volvió a revivir después de que Antonio Raíllo, capitán del Mallorca, hiciera un comentario sobre la actitud del delantero con sus rivales y sus compañeros.

En una entrevista para Diario de Mallorca, Raíllo no se calló con respecto a la situación de su rival, el mismo con el que había tenido algunos choques en el último compromiso:"Vinícius que baile, pero que no falte, que no insulte y no menosprecie a los compañeros de profesión".

"Luego, cuando se le tilda de provocador, usa el comodín del racismo" concluyó el capitán del equipo español, el mismo que se mostró muy seguro de lo que pasa entre los otros jugadores y el futbolista brasileño.

Así mismo, dio a entender que cuando se enfrentaban a Vinícius tras un choque, nunca era culpa de él así en la jugada fuera clara y por el contrario, sus rivales no podían decir nada porque siempre era 'racismo' la excusa de todos.

Por ahora, parece que solo hay investigación por la situación presentada en el derbi madrileño y a Raíllo, hay muchos jugadores que se le unen para protestar por el mal comportamiento que tiene Vinícius en algunos compromisos.