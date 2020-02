Wílder Medina contó por qué salió de Santa Fe: "Casi nos 'matamos' con un compañero"

Wílder Medina es uno de los exfutbolistas que más ruido ha hecho durante los últimos años en el fútbol colombiano, por las diferentes polémicas que levantó tanto en Deportes Tolima como en Santa Fe y los problemas que tuvo por culpa del consumo de drogas que a la postre afectó su prometedora carrera deportiva.

Ahora, ya retirado, el delantero se hace partícipe de torneos en el fútbol aficionado y trabaja en una academia de fútbol donde entrena a varios niños de escasos recursos. Sin embargo, ha hecho varias revelaciones, especialmente sobre su salida de Santa Fe donde tuvo dos periodos, siendo goleador de Colombia en el año 2013.

“No he vuelto a recaer, estoy muy tranquilo, le doy gracias a Dios y a mi familia… A mí siempre me siguen las tentaciones y más cuando uno está por el camino del bien, siempre van a estar ahí”, expresó Medina.

Sobre su salida de Santa Fe, reveló fuertes problemas de camerino: “Un problema personal con un compañero, que no nos caemos bien, le faltó humildad, a él le faltaba humildad… De casi golpes y nos íbamos a ir casi a matarnos pues, como a bala. Pero fue algo que paró ahí, lo cortamos y la solución la tuvo una gran persona que quiero mucho y a él le agradezco porque en ese momento habría cometido una locura en esos días”.

Y contó más detalles del supuesto episodio: “Por esas mismas decisiones que se tomaron ese día… Pero todo quedó en el camerino. Es un referente de los últimos 15 años que los hinchas deben saber quién es”.

Asimismo, en diálogo con el programa ‘La Red’, Wílder aseguró que lo afectaron también desde el área dirigencial del FPC: “Hicieron una persecución, porque en el fútbol profesional hay muchos que hacen estas cosas y hasta más, después me di cuenta con personajes que están adentro de la Federación, que está cercana, que esto fue una persecución en contra mía… Tolima siempre estaba ahí y a Camargo (Gabriel) no lo querían mucho en ese entonces, porque era un hombre que era muy recto, 'parado allá' y desde ahí tengo fama”.