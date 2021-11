Wilmar Roldán acepta que el final de su carrera en el arbitraje profesional "está cerca"

El arbitro colombiano Wilmar Alexander Roldán Pérez cumple con una destacada carrera profesional, que le ha permitido ser uno de los referís más elogiados, no solo del país, si no que del continente. Incluso, la Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol lo nominó, por cuarta ocasión, entre los mejores jueces del mundo en el 221.

Roldán, con 41 años, es el árbitro con más partidos dirigidos en la Copa Conmebol Libertadores, con un tal de 95 apariciones, y además impartió justicia en su cuarta Copa América en el certamen que se realizó en Brasil.

Teniendo en cuenta la edad y los nuevos proyectos a futuro, el juez nacido en Amalfi, Antioquia, es consciente que su retiro de la actividad profesional está cerca.

En diálogo con El Colombiano, Roldán aseguró que "el final está cerca", aunque no tiene claro cuándo "colgará el silbato".

“La pandemia me ha permitido pensar muchas cosas. Todo tiene un origen y un final, y no puedo hacer caso omiso a que se van cumpliendo ciclos y que el final de mi carrera está cerca. No sé si me faltan uno, dos o tres años, pero igual sé que no es como cuando comencé que tenía por delante 10 o 15 años de profesión", indicó.

El juez se refirió que la decisión la tomará cuando su rendimiento no sea el mismo que le ha permitido ganar reconocimiento y cuando note que no lo designen para dirigir los partidos de primer nivel.

“El desempeño es lo primero, pero me siento con todas las fuerzas y ganas. Disfruto como nunca ir a dirigir un partido, tengo el reconocimiento de los jugadores, entrenadores, de la dirigencia, todos me conocen y saben que soy un tipo honesto, un valor que debe identificar sí o sí a un árbitro. Es el rendimiento pero uno también está supeditado a otras personas. Si me tienen en cuenta para dirigir siempre voy a estar atento", dijo.