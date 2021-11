La Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol se prepara para entregar los reconocimientos a lo mejor del 2021 y una de las categorías es la de "Mejor árbitro del mundo masculino", en la que se destaca la presencia de un referí colombiano.

Y es que en el listado de 22 árbitros aparece el nombre el colombiano Wilmar Alexánder Roldán Pérez, quien es uno de los cinco jueces sudamericanos nominados.

El referí nacido en el municipio de Amalfi en el departamento de Antioquia ha tenido constante actividad en la temporada 2021 al haber sido central en tres partidos de la Eliminatoria sudamericana rumbo al Mundial de Qatar 2022 (Uruguay Vs Paraguay; Brasil Vs Perú y Ecuador Vs Bolivia).

Por otro lado, dirigió dos encuentros en la Copa América de Brasil (Argentina Vs Chile y Chile Vs Paraguay), uno en la Copa Sudamericana y diez en la Copa Conmebol Libertadores.

En cuanto al Fútbol Profesional Colombiano, Roldán ha sido árbitro central en 24 encuentros entre el primer y segundo semestre.

El juez colombiano disputa el reconocimiento con:

Bjorn Kuipers (Países Bajos), Danny Makkelie (Países Bajos), Félix Brych (Alemania) , Slavko Vincic (Eslovenia), Michael Oliver (Inglaterra), Daniele Orsato (Italia) , Cüneyt Cakir (Turquía), Sergei Karasev (RusiA), Anthony Taylor (Inglaterra), Daniel Siebert (Alemania), Antonio MAteu Lahoz (España), Clément Turpin (Francia), Fernando Rapallini (Argentina), Esteban Ostojich (Uruguay), Roberto Tobar (Chile), Jesús Valenzuela (Venezuela), Wilmar Roldán (Colombia), Chris Beath (Australia), Matthew Conger (Nueva Zelanda), Víctor Gomes (Sudáfrica) y Bamlak Tessema (Etiopia).

La Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol entregará el premio al término del mes de noviembre.